"Не нужно мне никаких романов": Кравченко из "Сватов" объяснила свое одиночество

Звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко уверена, что главное в отношениях между мужчиной и женщиной – это уважение. По мнению артистки, такая позиция должна быть у возлюбленных, когда страсть заканчивается.
Татьяна Эдуардовна не получала удовольствия от отношений с этим избранником. Быт окончательно разрушил симпатию друг к другу. Актриса рассказала, что стирала, готовила и обеспечивала мужа, который тогда сидел дома. Иногда мужчина даже поднимал руку на артистку.
Сейчас Кравченко живет ради дочери, любимого мужчины у нее нет. Татьяна Эдуардовна признает – найти вторую половинку очень сложно, ведь вокруг много аферистов, которые лишь ищут выгоду от отношений с обеспеченной женщиной. Кроме того, артистка не готова "бегать на свидания, не спать по ночам, мечтать на луну".
"Не нужно мне сейчас никаких романов – ни с молодым, ни со старым, ни с богатым, ни с умным", – заявила Кравченко.
Однако звезда "Сватов" тут же отметила, что она – вольная женщина, и в один момент все может измениться.
Напомним, однажды Татьяна Кравченко была влюблена в Федора Добронравова, который сыграл в сериале супруга ее героини. Но артист не смог ответить женщине взаимностью, потому что женат уже много лет.
В следующем году создатели сериала "Сваты" обещают представить седьмой сезон полюбившейся истории. Летом этого года должны состояться съемки последних сцен в Молдавии.
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