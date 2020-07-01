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"Не нужно мне никаких романов": Кравченко из "Сватов" объяснила свое одиночество

Татьяна Кравченко. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Татьяна Кравченко уже на протяжении многих лет одна. Со своим вторым мужем Дмитрием Гербачевским она рассталась после шести утомительных лет брака.
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Звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко уверена, что главное в отношениях между мужчиной и женщиной – это уважение. По мнению артистки, такая позиция должна быть у возлюбленных, когда страсть заканчивается.

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 Татьяна Эдуардовна Кравченко

Татьяна Эдуардовна Кравченко актриса

Татьяна Эдуардовна не получала удовольствия от отношений с этим избранником. Быт окончательно разрушил симпатию друг к другу. Актриса рассказала, что стирала, готовила и обеспечивала мужа, который тогда сидел дома. Иногда мужчина даже поднимал руку на артистку.

Сейчас Кравченко живет ради дочери, любимого мужчины у нее нет. Татьяна Эдуардовна признает – найти вторую половинку очень сложно, ведь вокруг много аферистов, которые лишь ищут выгоду от отношений с обеспеченной женщиной. Кроме того, артистка не готова "бегать на свидания, не спать по ночам, мечтать на луну".

"Не нужно мне сейчас никаких романов – ни с молодым, ни со старым, ни с богатым, ни с умным", – заявила Кравченко.

Однако звезда "Сватов" тут же отметила, что она – вольная женщина, и в один момент все может измениться.

Напомним, однажды Татьяна Кравченко была влюблена в Федора Добронравова, который сыграл в сериале супруга ее героини. Но артист не смог ответить женщине взаимностью, потому что женат уже много лет.

В следующем году создатели сериала "Сваты" обещают представить седьмой сезон полюбившейся истории. Летом этого года должны состояться съемки последних сцен в Молдавии.

Автор: 1 июля 2020, 18:35 Источник: Аргументы недели ✓ Надежный источник

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