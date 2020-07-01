Произошло нападение на сына Ирины Цывиной

В конце прошлого года на 25-летнего сына Ирины Цывиной напали двое мужчин. В передаче "Прямой эфир" Евгений рассказал Андрею Малахову, что в тот вечер он вышел в аптеку, в сторону Белорусского вокзала, когда к нему подошли незнакомцы и начали спрашивать его, если ли закурить.
Молодой человек просил, чтобы от него отстали, за что и был покалечен. У Евгения были синяки и отеки. Сын артистки не сомневается, что за этим покушением могут стоять люди, которые хотели обмануть его мать с целью получения имущества.
Кстати, сейчас Евгений живет в квартире родительницы. Его сестра живет в Нидерландах. Однажды Зина прилетала в Москву, и начала фотографировать все ценные предметы в квартире.
Парень уверен – сестра хочет забрать все украшения, картины, статуэтки, иконы и увести к себе. Зина же боится, что ее брат все продаст и потратит деньги бездумно.
Сын Цывиной не доверяет сестре. "Я потратил более миллиона рублей на похороны. Для нее главное – все отсудить у меня, обворовать. Она пытается считать мои деньги. Хотя их по факту нет – все вбухано в ипотеки", – сказал Евгений в эфире программы "Прямой эфир".
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