Произошло нападение на сына Ирины Цывиной

Ирины Цывиной не стало в апреле прошлого года. С тех пор продолжается борьба за наследство актрисы. Ее имущество делят дочь и сын.

В конце прошлого года на 25-летнего сына Ирины Цывиной напали двое мужчин. В передаче "Прямой эфир" Евгений рассказал Андрею Малахову, что в тот вечер он вышел в аптеку, в сторону Белорусского вокзала, когда к нему подошли незнакомцы и начали спрашивать его, если ли закурить.

Молодой человек просил, чтобы от него отстали, за что и был покалечен. У Евгения были синяки и отеки. Сын артистки не сомневается, что за этим покушением могут стоять люди, которые хотели обмануть его мать с целью получения имущества.

Кстати, сейчас Евгений живет в квартире родительницы. Его сестра живет в Нидерландах. Однажды Зина прилетала в Москву, и начала фотографировать все ценные предметы в квартире.

Парень уверен – сестра хочет забрать все украшения, картины, статуэтки, иконы и увести к себе. Зина же боится, что ее брат все продаст и потратит деньги бездумно.

Сын Цывиной не доверяет сестре. "Я потратил более миллиона рублей на похороны. Для нее главное – все отсудить у меня, обворовать. Она пытается считать мои деньги. Хотя их по факту нет – все вбухано в ипотеки", – сказал Евгений в эфире программы "Прямой эфир".