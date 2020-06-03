Жутко смотреть: обритая под ноль Лолита напугала народ

Лолита привыкла удивлять, эпатировать, будоражить. Так случилось и в этот раз. Но в подобном виде артистку еще не видели.

Певица на карантине времени зря не теряла – разобрала все шкафы, подкорректировала глаза у пластического хирурга, но главное, записала песню, которая, несомненно, станет хитом.

Слова этой композиции были написаны задолго до того, как мир захлестнула пандемия коронавируса. Но звучат они несколько зловеще в современных реалиях. "Ты не дышишь – просто кислород вдыхаешь от меня рот в рот, сердце не идет, спасай разряд пять тысяч вольт ", – поет певица. И хотя песня эта о любви, ассоциации могут возникнуть совсем другие.

Под стать и клип, тизер из которого артистка опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Расчлененные руки, ноги и голова лежат в выдвижном ящике. Причем голова, в которой легко узнать знакомые черты Лолиты, обрита наголо...

"Песня классная, но смотреть жутко", "Я аж испугалась, когда внезапно увидела", "Жутковатое зрелище", – пишут люди. Но все отмечают, что песня хорошая, она проникает сразу в сердце.

Стоит заметить, что Лолита любит эпатировать публику. Ее открытость, честность, почти исповедальность во всем подкупают. Чего стоит ее недавнее выступление в гей-клубе, которое произвело фурор и вновь доказало, что равных Лолите по смелости, глубине и самоиронии нет.