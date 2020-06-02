Светлана Зейналова попала в больницу

Светлана Зейналова сообщила поклонникам неприятное известие. 1 июня телеведущая встретила в больнице.

В День защиты детей Светлана Зейналова оказалась вместе с дочерью Вероникой в Морозовской больнице. Журналистка поблагодарила медицинский персонал за оказанную помощь.

Знаменитость отказалась раскрыть причину госпитализации. "Надеемся, что возвращаться не придется, хотя нам правда все понравилось", – написала она.

Поклонники и звезды шоу-бизнеса поддержали Светлану Зейналову. Певец Марк Тишман пожелал семье телеведущей здоровья. "И никаких больше больниц! Даже таких хороших", – обратился артист к знаменитости. Теплые слова под постом оставили актрисы Елена Борщева и Екатерина Вуличенко.

Светлана Зейналова была замужем один раз. В браке с программным директором радиостанции Maximum Алексеем Глазатовым она родила дочь Александру. По некоторым данным, у девочки аутизм. Телеведущая воспитывает еще одну наследницу – Веронику. Имя отца второго ребенка знаменитость скрывает.

Ранее Светлана Зейналова рассказала о младшей дочери. По ее словам, девочка не может долго сидеть на месте. Вероника разрисовывает мебель, бьет тарелки и чашки, рвет занавески и отбирает игрушки у старшей сестры. "И это одна тысячная ее "подвигов"!" – заявила телеведущая.