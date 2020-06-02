Родные спасают известную юмористку от тяжелой болезни

Елена Воробей заболела коронавирусной инфекцией. Рядом с популярной артисткой находятся близкие, а друзья молятся за нее.

Елена Воробей сообщила о том, что заразилась. Сделала она это не сразу. Юмористка пояснила, что молчала из-за страха за отца-сердечника. А еще она подумала, что коронавирус всех "достал до тошноты". Однако артистка все же решила сделать заявление, чтобы поддержать других больных с аналогичным диагнозом. По мнению Елены, самое главное в такой ситуации – не нервничать.

Воробей поблагодарила врачей за помощь. Впрочем, говорят, что рядом с артисткой не только медики. Также юмористку спасают ее юная дочь Софья и родная сестра Наталья. Кстати, несколько лет назад Елена помогла родственнице и даже организовала ее переезд из Бреста.

Когда Наталья ждала ребенка, буквально перед родами она узнала, что у мужа подозревают рак. Елена Воробей максимально мобилизовалась: она призвала сестру успокоиться, а сама стала искать врачей для ее супруга. Впоследствии стало известно, что это не рак.

Между тем многочисленные поклонники и друзья молятся о скорейшем выздоровлении Елены Воробей. "Леночка!!! Все победишь легко💪💪💪🙏 Ковид просто берега попутал 😡👊Скорейшего выздоровления", – обратился к артистке певец Денис Клявер. Также добрые пожелания оставили Наталия Гулькина, Игорь Николаев, Лолита Милявская, Максим Галкин, Стас Костюшкин, Алексей Чумаков, Владимир Винокур, Натали, Ирина Салтыкова, Татьяна Буланова, Катя Лель и многие другие.

Говорят, Елена Воробей могла заразиться коронавирусом, когда работала волонтером. Популярная юмористка развозила продукты пенсионерам.