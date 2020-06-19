Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"На этом видео не артист Михаил Ефремов": Запашный заподозрил неладное в ситуации с актером
Известный актер бросил жену с особенным ребенком на руках ради любовницы
"Не хочу ложиться с ним в постель": откровенное обращение Виктории Макарской
Множество переломов: Любовь Успенская разбилась в собственном доме
"Дешевка!": Норкина перед смертью сцепилась с Казаченко
Игорь Николаев без длинных волос и усов вызвал шок
партнеры
Пятница
19 июня
Лента новостей
11:21
"У вас два сына растут!": снявшуюся без лифчика Пынзарь пристыдили
11:17
Ранен человек: украинская армия обстреляла Горловку
11:14
Последняя воля: чистокровная мать-еврейка Певцова перед смертью крестилась в православии
11:03
За сутки в России обнаружили 7972 зараженных коронавирусом
10:58
Поклонники вычислили тайного возлюбленного Ирины Горбачевой
10:52
В Крыму за незаконное пересечение границы задержали украинца
10:31
Журналисты проникли в тайную комнату Путина в Кремле (видео)
10:26
Бил табуреткой по голове и сбрасывал с лестницы: как алкаш Ефремов издевался над женой
10:18
Трамп пообещал обдумать возможность раскрыть данные об НЛО
10:09
"Облажалась по полной": Михалкову сняли в неприглядном виде
10:01
"Большие затруднения с речью": страшный недуг подкосил 84-летнего Гафта
09:51
"Это очень резко, так нельзя": Лолита обиделась на Аллу Пугачеву
09:31
В Антарктиде обнаружили отложенное 66 миллионов лет назад яйцо
09:25
"Упырь, подонок, алкашная тварь": Александр Домогаров отказался выходить к зрителям
09:21
"Разлучница!": улыбающегося Владимира Зеленского заметили рядом с Верой Брежневой
09:20
Лолита из-за коронавируса пошла мыть туалеты
08:57
Новые подробности трагического события в семье Певцова и Дроздовой
08:49
В ДТП на западе Москвы пострадали два человека
08:47
Народ устроил спор об истории после статьи Путина
08:33
Умер подавший в суд на Путина бывший губернатор
08:10
Сына Хрущева нашли мертвым в США
06:06
Коронавирус: последние новости на сегодня, 19 июня 2020 года
01:58
Татьяна Навка стала неузнаваемой без макияжа
23:58
Принц Гарри и Меган Маркл решили вернуться в Великобританию
21:59
"Что за детский сад?": передумавшие разводиться Джиган и Самойлова вызвали народный гнев (видео)
21:41
Шестеро человек сгорели заживо при ДТП в Саранске
21:30
Константин Хабенский обошел Никиту Михалкова в рейтинге доверия россиян
21:24
Пенсионерка обратилась к Лукашенко: Снова будете сажать людей в тюрьму?
21:23
Расстрелявший семью на севере Москвы был связан с неонацистами
20:17
Звезду "Белого солнца пустыни" насмерть сбил поезд
20:16
Российские ученые изобрели способ устранить необратимые последствия COVID-19 для организма
20:15
Пелагея может затребовать у бывшего мужа полтора миллиона на содержание дочери
19:47
"Инъекция позитива": Киркоров оригинально поздравил Галкина
19:35
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:18
Володин: В России снизилось количество смертей по вине пьяных водителей
19:14
В Индии женщина умерла после нападения обезьяны-алкоголика
19:13
Запертый на домашнем аресте Ефремов может дальше пить и пользоваться телефоном
19:13
Гороскоп на сегодня, 19 июня 2020 года
18:54
Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19
18:37
Володин о позиции КПРФ по поправкам к Конституции: Выступили против социальных стандартов
18:36
Семья погибшего в ДТП рязанца попыталась избавиться от присланного Ефремовым венка
18:21
Звездная сваха Сябитова рассказала о правилах поведения на первом свидании
18:06
"С трудом нахожу слова": Лолите после случившегося тяжело говорить
18:04
Доктор Мясников рассказал о признаках плохого врача
18:01
Володин: России повезло, что у нее есть сильный Путин
17:55
Сериал о Дональде Трампе "Правило Коми" спровоцировал скандал в США
17:44
Скончалась сестра бывшего президента США Джона Кеннеди
17:35
Иван Краско о судьбе устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова: Он сам себя наказал
17:27
Батрутдинов тоскует по былой дружбе с Харламовым: Дело в семье
17:05
Глава Роспотребнадзора заявила о риске новой вспышки коронавируса
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Мишу надо уберечь": в "Современнике" вступились за устроившего пьяное ДТП Ефремова
"С сердцем у него плохо": близкая к Ефремову женщина рассказала о состоянии артиста
Супруга Малинина раскрыла секрет счастливого брака
Родившая жена Александра Малинина сильно располнела
Не просыхает уже 43 года: как жена уживалась с алкашом и наркоманом Ефремовым
Шоу-бизнес
Лолита из-за коронавируса пошла мыть туалеты

Лолита из-за коронавируса пошла мыть туалеты

Лолита. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Покойник дядя Максим Петрович в грибоедовском "Горе от ума", как известно, "не то на серебре, на золоте едал; сто человек к услугам". Многим людям кажется, что и артисты живут так же. Корреспондент "Дни.ру" узнал о быте у Лолиты.

Продолжение: "Это очень резко, так нельзя": Лолита обиделась на Аллу Пугачеву
прочитано 605 раз

Весь период самоизоляции артистка провела в московской квартире. И обслуживала себя самостоятельно. "Я в состоянии и тарелку помыть за собой, и через день шваброй пол протереть, – рассказала певица "Дни.ру". – Сегодня сама стирала платья, побоявшись, что в химчистке его могут испортить".

ПО ТЕМЕ

"С трудом нахожу слова": Лолите после случившегося тяжело говорить

 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Администраторы концертных залов и устроители выступлений певицы знают, насколько скромна она в запросах, насколько сторонится всякого пафоса, звездности. И за эту простоту, открытость ее уже столько лет любит и зритель, считая певицу "своей в доску". Она, как никто, близка к народу и никогда не строит из себя неприступную снежную королеву.

"Скажу вам больше – я дома сама регулярно чищу унитаз специальным хлорсодержащим средством, чтобы любых зараз и вирусов избежать, – сообщила артистка. – Хорошо бы, правда, было бы не забывать еще надевать перчатки резиновые, чтобы не портить кожу рук и маникюр, как это порой случается, мне же на сцену выходить!"

Насчет унитаза певица права. Как известно, микробиологи недавно получили прямые доказательства возможности заражения новым коронавирусом через кишечник. Причем часть вирусов ученые получили из отходов человеческой жизнедеятельности. Стало ясно, что возбудители CoViD-19 одинаково успешно размножаются в кишечнике и животных, и человека. Поэтому гигиена крайне важна!

Автор: 19 июня 2020, 09:20
ФОТОРЕПОРТАЖ

Крик души Лолиты: "Я не заразная, не бойтесь!"

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

саваоф ф
Ответить
опять пиарят эту безмозглую недалекую вульгарную колоду, видно последние баблосы за пэар отдала. Лолка, иди в буфетчицы на вокзале - это твое место
1

Популярные темы форума

Политика

Силовики задержали главного соперника Лукашенко на президентских выборах
Почему Лукашенко может проиграть выборы? Эксперт назвал причины
Политолог не исключил досрочных выборов президента Украины
Соперница Лукашенко на президентских выборах сообщила о поступивших угрозах

Шоу-бизнес

Последняя воля: чистокровная мать-еврейка Певцова перед смертью крестилась в православии
Бил табуреткой по голове и сбрасывал с лестницы: как алкаш Ефремов издевался над женой
"Облажалась по полной": Михалкову сняли в неприглядном виде
"Большие затруднения с речью": страшный недуг подкосил 84-летнего Гафта

Проишествия

Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в центре Москвы: подробности
Появились шокирующие подробности убийства студентки историком Соколовым: Глумился над телом!
Михаила Ефремова предложили судить за умышленное убийство
Трое пострадавших: на юго-западе Москвы мужчина открыл стрельбу

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

"С трудом нахожу слова": Лолите после случившегося тяжело говорить

Певица откровенно о своем состоянии
Шоу-бизнес

"Большие затруднения с речью": страшный недуг подкосил 84-летнего Гафта

У артиста болезнь Паркинсона

Сериалы

Поклонники вычислили тайного возлюбленного Ирины Горбачевой

Им оказался артист с Украины
Шоу-бизнес

"Упырь, подонок, алкашная тварь": Александр Домогаров отказался выходить к зрителям

Актер возмущен травлей

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 19 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 18 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 17 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 16 июня 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Жена Овечкина показала фото новорожденного сына
Чемпионка Ефимова бросила живущую в нищете мать
"Дали больше бабла": Трусова покинула Тутберидзе не по собственной воле
Фигуристка Юлия Липницкая откровенно о своей беременности

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+