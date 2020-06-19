Лолита из-за коронавируса пошла мыть туалеты

Весь период самоизоляции артистка провела в московской квартире. И обслуживала себя самостоятельно. "Я в состоянии и тарелку помыть за собой, и через день шваброй пол протереть, – рассказала певица "Дни.ру". – Сегодня сама стирала платья, побоявшись, что в химчистке его могут испортить".
Администраторы концертных залов и устроители выступлений певицы знают, насколько скромна она в запросах, насколько сторонится всякого пафоса, звездности. И за эту простоту, открытость ее уже столько лет любит и зритель, считая певицу "своей в доску". Она, как никто, близка к народу и никогда не строит из себя неприступную снежную королеву.
"Скажу вам больше – я дома сама регулярно чищу унитаз специальным хлорсодержащим средством, чтобы любых зараз и вирусов избежать, – сообщила артистка. – Хорошо бы, правда, было бы не забывать еще надевать перчатки резиновые, чтобы не портить кожу рук и маникюр, как это порой случается, мне же на сцену выходить!"
Насчет унитаза певица права. Как известно, микробиологи недавно получили прямые доказательства возможности заражения новым коронавирусом через кишечник. Причем часть вирусов ученые получили из отходов человеческой жизнедеятельности. Стало ясно, что возбудители CoViD-19 одинаково успешно размножаются в кишечнике и животных, и человека. Поэтому гигиена крайне важна!
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