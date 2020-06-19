Лолита из-за коронавируса пошла мыть туалеты

Покойник дядя Максим Петрович в грибоедовском "Горе от ума", как известно, "не то на серебре, на золоте едал; сто человек к услугам". Многим людям кажется, что и артисты живут так же. Корреспондент "Дни.ру" узнал о быте у Лолиты.

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