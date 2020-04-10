Экс-супруге Джонни Деппа грозит тюрьма

Спустя некоторое время после развода светская львица обвинила бывшего мужа в домашнем насилии. Она не просто дала этому огласку, а подала на Деппа в суд.
Джонни, в свою очередь, обвинил экс-любовницу во лжи и нанял дорогостоящих адвокатов, чтобы доказать свою невиновность. К счастью, ему это удалось.
Но, видимо, поступок Эмбер очень оскорбил голливудского актера, и он решил ей отомстить. Депп последовал примеру Херд и тоже обвинил ее в домашнем насилии. Он предоставил аудиозапись разговора с его бывшей женой у семейного психолога. Во время беседы актриса призналась, что неоднократно поднимала руку на мужа. Также там говорится, что девушка бросала в партнера тяжелые предметы, в том числе бутылку, из-за которой Джонни лишился куска пальца.
Кроме того, актриса должна понести наказание и по другим статьям, среди которых подделка улик против бывшего супруга.
На данный момент ведется судебное разбирательство. В случае, если Эмбер признают виновной по всем пунктам, она отправится в тюрьму, где проведет в заключении целых три года.
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