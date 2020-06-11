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Постаревшая Катя Лель ужаснула россиян

Постаревшая Катя Лель ужаснула россиян

Катя Лель. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Катя Лель неожиданно изменила имидж. Поклонники не сразу признали певицу.
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Артистка предстала в своем "Инстаграм" с накладными кудрями и в чалме. Звезда поинтересовалась у подписчиков, идет ли ей такой образ.

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Фолловеры признались, что привычная короткая стрижка подходит Кате Лель гораздо больше. "Это не ваше", "Ужас, Катя. Плюс 50", "Постарела лет на 20! Снимите это немедленно!", "Восточная тетя с рынка", – высказались пользователи соцсети. Некоторые отметили, что 45-летняя Катя Лель в таком виде стала очень похожей на 66-летнюю певицу Любовь Успенскую.

Напомним, весной этого года Катя Лель стала гостьей программы "Слушай, расскажи!" на "Ютуб". Она призналась, почему в один момент пропала с экранов телевизоров, и обвинила коллег по цеху в неискренности.

Исполнительница уточнила, что ее бывший продюсер Александр Волков сделал все для того, чтобы она осталась без средств к существованию. Мужчина мечтал, чтобы Катя Лель принадлежала ему, поэтому обманул ее при заключении контракта.

Автор: 11 июня 2020, 14:44 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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