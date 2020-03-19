"Публичная жизнь – непростая": плюнувшая на пандемию Лель вывела школьницу-дочь из-под карантина

Катя Лель решила рискнуть не только своим здоровьем, но и самочувствием десятилетней дочери. Вместе с наследницей она вышла из дома во время карантина.

Во время пандемии коронавируса в России многие учебные заведения закрылись на карантин. Ученики и студенты были отправлены на домашнее обучение. У детей и подростков появилась масса свободного времени. Например, дочь Кати Лель Эмилия во время карантина решила не сидеть дома, а заняться увлекательными делами вместе с мамой.

Накануне певица опубликовала новое видео и показала, что вместе с наследницей приняла участие в фотосессии. В беседе с Teleprogramma.pro Лель рассказала, что дочь охотно согласилась поработать с ней на камеру. "Эмилия понимает, что публичная жизнь – непростая, нужно много терпения и усидчивости", – сказала она.

Вообще, Кате не приходится развлекать дочь, пока та находится на каникулах. Девочка вполне может занять себя сама. Однако певица намерена больше времени уделить Эмилии: позаниматься с ней спортом, английским языком и выучить новую музыкальную программу.

Любопытно, что Катя позволила себе и дочери покинуть дом во время распространяющегося вируса. Возможно, певица не сильно переживает по поводу пандемии.