Ведущая Первого канала знала о надвигающейся пандемии коронавируса

Жанна Бадоева полгода назад случайно услышала о предстоящей беде. Ведущая не могла в это поверить.

Ведущая программы "Жизнь других" на Первом канале Жанна Бадоева призналась, что раньше не доверяла гадалкам и не верила в приметы. Для нее это было всего лишь глупостью. Однако история, которая с ней приключилась во время путешествия, заставила ее изменить мнение.

Приехав на съемки в Аргентину, Бадоева встретилась с женщиной-психологом. У нее ведущая нашла карты Таро. Незнакомка предложила погадать. Жанна вытянула карту, на что женщина ответила, что в жизни знаменитости совсем скоро наступит затишье. Для ведущей это показалось ерундой, она не придала значения словам аргентинки.

Когда в мире объявили пандемию коронавируса, ограничили авиаперелеты и Бадоева осталась без работы, она вспомнила слова той женщины и была шокирована. Сомнений не осталось – незнакомка спрогнозировала страшную ситуацию в мире.

Напомним, сейчас Жанна Бадоева находится дома в Италии. Страна сильно пострадала из-за эпидемии. За все время там зафиксировано свыше 214 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались почти 30 тысяч человек.