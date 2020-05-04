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Яхина о скандале вокруг сериала "Зулейха открывает глаза": Мне очень жаль

Гузель Яхина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор романа "Зулейха открывает глаза" поделилась своим мнением по поводу потока критики, обрушившегося на экранизацию ее книги. Писательница уверена, что негативные отзывы не обоснованы.
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Писательница Гузель Яхина призналась, что ситуация за резкой критикой и в сторону скандального телепродукта стала для нее неожиданностью. Автор романа, на основе которого был создан сериал "Зулейха открывает глаза", считает травлю проекта незаслуженной.

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Причиной негативной реакции на сериал стала вольная трактовка некоторых исторических событий и оскорбительные фактологические ошибки. Так, российский муфтии ранее потребовал авторов сериала извиниться перед мусульманским сообществом.

Он пояснил, что в проекте использовались имена реальных представителей мусульманского духовенства. При этом с легкой руки сценаристов, почтенных религиозных деятелей окрестили политзаключенными и отправили на каторгу. Кроме того, многих возмутила интимная сцена в стенах мечети.

В интервью изданию The Guardian создательница романа "Зулейха открывает глаза" призналась, что не рассчитывала, что зрителя так отрицательно оценят телевизионный продукт. При этом Яхина уверена, что многим сериал понравился, просто их голосов не слышно за громкой критикой. "Мне очень жаль, что за этими гневными голосами мы не можем видеть большую, позитивную волну голосов в поддержку сериала", – сказала писательница.

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Публикация от Гузель Яхина (@yakhina.info)

По мнению автора книги, телевизионных вариант романа "Зулейха открывает глаза" сумел сохранить самобытность. Яхина отметила, что при переговорах с авторами сериала настаивала на том, чтобы фильм не стал очередной историей любви – это создателям телепродукта удалось.

4 мая 2020, 16:55

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