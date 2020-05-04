Наталья Андрейченко оголила прелести на публике

Накануне советской актрисе театра и кино Наталье Андрейченко исполнилось 64 года. В сей знаменательный день знаменитость решила эпатировать публику и разместила на своей странице в "Инстаграм" кадр, композиция которого состоит из голого тела именинницы, шикарного колье и подушки. Тропический фон добавляет пикантности фотографии.
Звезда приняла участие в популярном челледже #pillowchallenge. Суть в том, что знаменитости и обычные пользователи сети выкладывают фото, где прикрываются только подушками – акция связана с режимом всеобщей самоизоляции из-за пандемии. Несмотря на почтенный возраст, Наталья Андрейченко решила примкнуть к рядам смелых и сверкнула своими прелестями.
"Сегодня мой день рождения, и я решила похулиганить! Совсем немного", – написала под постом с откровенной фотографией знаменитость. Отметим, что отважность советской актрисы вызвала восхищение у подписчиков. Оно и понятно – звезда выглядит великолепно, а стройности ее ног позавидуют многие девушки.
"Вы как хорошее вино, чем старше, тем лучше!", "Какая же вы классная! Фея вдохновения!" – пишут восторженные фанаты.
Напомним, зрителям Наталья Андрейченко запомнилась ролями в фильмах "Мэри Поппинс, до свиданья!" и "Военно-полевой роман". Сейчас актриса живет в Мексике, куда эмигрировала еще в 2009 году.
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