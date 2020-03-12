Наталью Андрейченко задержали полицейские в Мексике

Российская и американская актриса Наталья Андрейченко могла оказаться в мексиканской тюрьме. История приключилась 9 марта. В этот день знаменитость снимала свою передачу, находясь в древнем городе Майя. Но артистка не знала местных законов, которые запрещают использовать в Ушмале записывающие устройства.
Портал "7 дней" пишет, что полицейский обратил внимание на членов съемочной группы, когда один из операторов снимал петличный микрофон со звезды. Страж порядка сначала не понял, что происходит, и хотел сделать замечание мужчине за то, что тот пристает к Наталье. Но когда Андрейченко объяснила, что они снимают видео, правоохранитель стал разговаривать еще строже.
Команду забрали в полицейский участок. Там Наталья эмоционально доказывала, что они ничего плохого не сделали. Ей удалось договориться. Группу отпустили. Позже герои истории отметили, что могли оказаться за решеткой, если бы страж порядка обнаружил у них квадрокоптер.
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