"Все пропало": Наталья Андрейченко поделилась пугающими кадрами

Наталья Андрейченко приехала из Мексики в США. Она поразилась тому, что происходит в магазинах Лос-Анджелеса.

Актриса сняла на камеру пустые полки с продуктами в одном из супермаркетов. То, что она увидела, поразило знаменитость до глубины души.

В ролике, который Наталья Андрейченко опубликовала в своем инстаграм-аккаунте, видно, как сотрудники магазина обрабатывают стеллажи антисептиками. Артистка призналась, что так и не нашла то, что ей было нужно.

Она констатировала, что с витрин из-за пандемии коронавируса "все исчезло", особенно хорошие продукты. Наталья Андрейченко добавила, что готова заплакать из-за происходящего. При этом она подчеркнула, что в Мексике, в отличие от США, с продуктами все в порядке.

Поклонники Натальи Андрейченко поддержали актрису. Их тоже шокировала ситуация с коронавирусом в США. Россияне в комментариях отметили, что в нашей стране в магазинах есть почти все продукты.