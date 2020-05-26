"Без всякого мужа!": одинокая Литвинова пожаловалась на горькую бабью долю

"И ее кризис коснулся", – сочувственно думали прохожие Трехпрудного переулка Москвы, завидя Ренату Литвинову. В мини-юбке и каблуках на шпильке она пыталась самостоятельно закопать яму. Выглядело это комично.

В это время в годы оные проходил фестиваль "Черешневый лес". Артисты собирались, сажали фруктовые деревья, ели черешню. В этом году известные события спутали все планы. Туески с ягодами звездам доставили на дом. Деревья и лопаты тоже. И закипела работа...

Рената Литвинова тяжелее жемчужного ожерелья, веера или бокала с шампанским вряд ли что-то держала в руках. И уж тем более, не владеет она шанцевым инструментом. Поэтому и засыпала землю в яму с посаженной вишней... обратной стороной лопаты. При этом звезда театра и кино причитала и жаловалась на горькую бабью долю: "...как всякая одинокая девушка, сажаю одна, безо всякого мужа".

Актрисе идет 54-й год. Со вторым мужем она развелась еще в 2007 году. С тех пор все, словно герой Михалкова в фильме "Вокзал для двоих", Рената все "сама, сама, сама".

Правда, на колхозницу в черных колготках, красной куртке и белых в горох туфлях она не очень-то походила. Как и на внучку Мичурина. Но именно за этот индивидуальный стиль ее и любят, наверное.

"А яму тоже на каблуках копала? Это новые технологии, я приветствую такие методы работы. Думаю, что в колхозе все обзавидуются и будут работать именно так", "Но если для таких роскошных и особенных женщин не находятся достойные мужчины, то лучше "без всякого мужа", "Сразу захотелось выйти на каблуках и посадить дерево", "Королева садоводства", – обсуждают увиденное зрелище люди.