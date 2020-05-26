"В меня вставили чип": Литвинова шокировала странными суждениями

Режиссер удивила россиян неожиданным постом в соцсети. Рената Литвинова высказалась о чипировании. "Мне сегодня приснился сон, что в меня вставили чип, и я его вырезаю из себя и пытаюсь переставить в свою удивленную кошку, у которой уже есть такой же", – поделилась она.
При этом знаменитость поинтересовалась у поклонников: как относиться к этой теме? Подобные рассуждения Ренаты Литвиновой вызвали у фолловеров шок и откровенное недоумение.
Подписчики сразу пошутили, что режиссера "укусила Виктория Боня", которая последнее время постоянно проповедует лжетеории, рассказывая о чипировании и вышках 5G. Некоторые посетовали, что артистку тоже "зомбировали".
Напомним, эти теории заговора первой начала продвигать в "Инстаграм" экс-участница "Дома-2" Виктория Боня. Модель утверждает, что людей во всем мире хотят взять под контроль с помощью вакцины от коронавируса, с которой каждому человеку будут вживлять чип. Поклонники Ренаты Литвиновой не ожидали, что их любимица начнет разделять подобные взгляды.
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