Что на самом деле случилось с бывшим мужем Лолиты Милявской: появилось фото с диагнозом

Шумиха вокруг госпитализации Дмитрия Иванова, пятого мужа Лолиты Милявской, не утихает. В Сети столько версий и обсуждений, что слово решил взять официальный представитель спортсмена, чтобы расставить все точки над i.

Высказалась Ирина Серегина, адвокат, представляющая интересы Дмитрия Иванова. Она записала официальное заявление, которое обнародовала в Сети. Для начала защитница пятого мужа Лолиты Милявской призналась, что не понимает, почему разразилась такая шумиха вокруг Дмитрия Иванова. Она призвала прессу успокоиться и перестать "сочинять инфоповоды там, где их нет".

Далее она сообщила, что с 16 мая Дмитрий Иванов "на самом деле" находится на лечении в одной из столичных клиник. Адвокат сообщил, что мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии, с множественными травмами. При этом Серегина подчеркнула, что никаких комментариев о причастности или непричастности Сергея Жорина к этому инциденту он не давал. Единственное, что сказал Дмитрий Иванов, это ответ на вопрос журналистки, что с ним случилось. Спортсмен сказал, что "случился несчастный случай". Причем, по словам адвоката, Дмитрий Иванов вел беседу на четвертые сутки своего пребывания в клинике.

Все остальные комментарии, которые могли быть растиражированы в СМИ, якобы данные Дмитрием Ивановым, как заявила Серегина, являются ложными.

Также она заявила, что намерена подать жалобу на адвоката Лолиты Милявской Сергея Жорина. "Черный юмор адвоката артистки мы считаем неприемлемым и оскорбительным", – сообщила защитница Дмитрия Иванова.

Ирина Серегина обнародовала фото выписного эпикриза своего клиента, в котором подробно сообщается о состоянии, в котором Дмитрий Иванов попал в больницу. "Очень печально, что с моим клиентом Дмитрием Ивановым произошел несчастный случай. Но куда печальнее реакция и освещение в СМИ данного события. Желаю Дмитрию скорейшего выздоровления и очень прошу журналистов освещать события объективно", – написала защитница бывшего мужа Лолиты Милявской.