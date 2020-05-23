"После обеда челюсть срослась": госпитализация экс-мужа певицы Лолиты показалась подозрительной

В Сети активно обсуждают новости о Дмитрии Иванове. Ранее сообщалось, что бывший муж певицы Лолиты угодил в больницу из-за серьезных травм, дескать, у него среди прочего сломана челюсть. Журналистам удалось получить комментарий от самого Иванова. Мужчина намекнул, что увечья ему нанесли после того, как он встретился в суде с Сергеем Жориным. Мол, адвокат вокалистки может быть причастен к его госпитализации.
Жорина обвинения Иванова возмутили. Сергей обратился к общественности и попросил не верить порочащим его разговорам. Более того, защитник Милявской призвал объявить бойкот тренеру по сквошу.
Проанализировав случившееся с Дмитрием Ивановым, адвокат нашел некоторые неувязки. Когда появились первые новости, сообщалось, что экс-муж звезды находится в очень тяжелом состоянии. Однако несколько часов спустя Иванов резко пошел на поправку и начал раздавать интервью представителями СМИ.
"Но, вероятно, после обеда челюсть срослась, он давал комментарии", – рассудил адвокат Лолиты Милявской.
Отметим, что после расторжения брака с вокалисткой Лолитой Милявской Дмитрий Иванов стал часто появляться в различных программах и на страницах газет. Поговаривают, что за участие в шоу спортсмен требует солидный гонорар.
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