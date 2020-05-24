На покалеченного экс-супруга Милявской обрушилась новая напасть

После того, как бывший муж Милявской очнулся в больнице, он сразу же рассказал журналистам о случившемся. Иванов обвинил в нападении адвоката артистки Сергея Жорина. Мужчина явно не был готов к ответным мерам юриста.
Истинная причина попадания Дмитрия Иванова в реанимацию до сих пор неизвестна. 16 мая появились первые слухи о том, что экс-супруг Лолиты оказался в больнице с многочисленными травами, ушибами и переломами. Сам Дмитрий утверждал, что у него были выбиты зубы и переломаны ребра. Одна из самых известных версий случившегося – бывший муж Милявской попал в ДТП на квадроцикле. Но несмотря на это, данное происшествие нельзя считать официальной причиной серьезных увечий Иванова. Согласно сводке ГИБДД Москвы и Московской области, аварий с его участием в период с 14 по 17 мая не зафиксировано.
В первом же публичном заявлении экс-супруг Лолиты Милявской намекнул, что подозревает в случившемся с ним несчастье адвоката Лолиты Сергея Жорина. Иванов уверен, что мужчине была дана команда затравить тренера по игре в сквош.
Сергей Жорин посчитал заявление бывшего мужа его клиентки возмутительным и пообещал, что не оставит слова Дмитрия безнаказанными.
"Сегодня я подал на Иванова заявление в полицию за клевету в свой адрес", – высказался адвокат.
После подачи заявления должна последовать проверка, в рамках которой будут выявлены истинные причины многочисленных увечий Дмитрия Иванова.
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