"Мясо и обломки костей": изуродованный экс-супруг Лолиты вышел на связь

Изувеченный бывший муж Лолиты долгое время молчал о случившемся. Оказалось, что Дмитрий Иванов действительно серьезно пострадал и лежал в реанимации. Теперь мужчина оклемался и ответил на мучавшие фанатов вопросы.



История с госпитализацией бывшего мужа Лолиты Дмитрия Иванова получила широкий резонанс и тут же обросла слухами. Скандальный инцидент с разбитой челюстью и другими увечьями связали с громким разводом с певицей. Наконец сам тренер по сквошу рассказал, как все было.



Кстати, среди мифов вокруг этой истории были и предположения, что Иванов не пострадал вовсе, а все случившееся – простой пиар. Однако журналистам удалось выяснить, что бывший муж Лолиты действительно поступил в больницу с серьезными увечьями. Дмитрий Иванов попал к врачам с тяжелыми травмами головы и живота и первые три дня провел в отделении реанимации.

Теперь он пришел в себя и пообщался с журналистами из "Комсомольской правды". "Не было никакого нападения, это несчастный случай", – разочаровал любителей звездных скандалов экс-супруг Лолиты.

Оказалось, что у мужчины переломаны ребра и лицевые кости. "Для наглядности: вместо верхнего неба у меня сейчас сплошное мясо и обломки костей", – ошарашил поклонников фитнес-тренер.

Дмитрию Иванову предстоит продолжительное лечение, а вот все слухи, связанные с нападением по указке Лолиты оказались выдумками.