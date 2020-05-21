"Была дана команда идти до конца": покалеченный бывший муж Милявской заговорил

Сегодня, 21 мая, стало известно о госпитализации пятого мужа Лолиты Милявской. Репортерам удалось связаться с Дмитрием Ивановым.

Как сообщали ряд СМИ, Дмитрий Иванов был госпитализирован в тяжелом состоянии со множеством травм, в том числе головы и лица. Рассматривалось две версии произошедшего: согласно одной, тренер по сквошу попал в ДТП. Согласно второй, бывший муж Лолиты Милявской стал участником потасовки.

Дмитрий Иванов не давал комментариев, не отвечал на звонки, однако настырным журналистам все же удалось до него добраться. На вопрос, как он себя сейчас чувствует, пятый муж эксцентричной артистки отметил, что получше. Говорил он с трудом. Мужчина отметил, что уже несколько дней находится не дома.

"Анализируя слова адвоката Жорина, который после суда заявил, что ему была дана команда идти до конца... Пока никак не сопоставляю одно с другим. Но тем не менее, должно быть какое-то человеколюбие и уважение к другому человеку... Поживем – увидим", – туманно сообщил Дмитрий Иванов.

Отметим, что адвокат Жорин представлял интересы Лолиты Милявской во время их бракоразводного процесса, который не так давно завершился.

О расставании Дмитрий Иванов и Лолита Милявская сообщили еще летом прошлого года. Причем сначала казалось, что супруги разошлись на вполне мажорной ноте. Однако затем стали появляться неприятные подробности. Якобы последний год супружества Иванов изменял жене, травил ее какими-то подозрительными препаратами, да и вовсе женился, чтобы получить израильский паспорт.

Сам Дмитрий все эти данные категорически отрицал. Он снялся в ряде программ, в которых прямо обращался к Лолите, прося ее остановиться и прекратить лить грязь. Наконец несколько недель назад пару официально развели. Это удалось сделать после того, как певица отказалась от всех претензий к мужу.