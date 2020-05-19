Известную актрису бросили умирать от голода в обветшалой квартире

В студии шоу "Прямой эфир" звезда советского кино встретилась с друзьями и рассказала о нелегкой судьбе. Женщине довелось сниматься с Людмилой Гурченко, а потом ее выгнали из театра из-за болезни.

Зрителям актриса знакома по ролям в фильмах "Любимая женщина механика Гаврилова" и "Лекарство против страха". Карьера артистки шла в гору, однако в 1989 году актриса получила черепно-мозговую травму после неудачного падения. Сотрясение привело к тому, что у нее появились признаки шизофрении. Тогда звезду экрана выжили из театра, и ей пришлось побираться.

Как отметила Наталья Назарова, в те годы она нередко голодала. Иногда артистке приходилось петь на рынке, чтобы просто поесть. Вот уже тридцать лет женщина почти не покидает пределов маленькой "однушки", в которой давно пора сделать ремонт. После смерти мамы актриса осталась совсем одна. Раньше ей иногда звонили племянницы, а сейчас и те забыли о тетке – прикрываются завалами на работе.

"Ошиблась сильно я в жизни. Семью всегда хотела, а детей не хотела. Вся принадлежала театру", – говорит Наталья Назарова в студии шоу "Прямой эфир".

Про своего мужа женщина тоже рассказывает странные вещи. Когда они познакомились, девушке только исполнилось 19 лет. Однажды актриса была в духовной семинарии, и монах ей сказал, что ее супруг – Франкенштейн. "Да он действительно был, как бы испытав этот электрический стул", – признается актриса в "Прямом эфире".