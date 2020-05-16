"Моя дочь разбилась": Лика Стар сообщила о трагедии

Одна из первых женщин-рэперов в СНГ уже порядка 20 лет живет на итальянском острове Сардиния. Там она проводит время с мужем-бизнесменом и тремя детьми.

Весной в Италии произошла одна из самых крупных вспышек эпидемии коронавируса COVID-19. Как и во многих других странах, там ввели жесткие карантинные меры, из-за которых люди долгое время не могли выходить из дома, а бизнес понес серьезные убытки.

Лика Старр и ее семья живут в коттедже с придомовой территорией, поэтому для них самоизоляция проходила чуть мягче, чем для других людей. Однако певица признавалась, что ее дети истосковались по друзьям, а сама 46-летняя звезда заскучала по морю. Кроме того, из-за отсутствия туристов пострадал ее бизнес.

В последние недели эпидемиологическая обстановка в Италии стабилизировалась и руководство страны начало постепенно снимать ограничительные меры. В частности, людям разрешили гулять с семьей и заниматься спортом на природе.

Но насладиться долгожданной свободой Лика Стар не успела. Как рассказал "Дни.ру"эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян, дочь знаменитой исполнительницы Аллегра разбилась в дорожной аварии, едва переступив порог дома после карантина.

Соответствующую публикацию рэперша разместила на своей странице в "Фейсбук", однако вскоре запись была удалена. Лика Стар сообщила, что ее дочь ехала на велосипеде, когда ее сбила машина. От удара девушку отбросило на несколько метров. Она получила перелом руки и сотрясение мозга. О ее текущем состоянии не сообщается.