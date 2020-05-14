Стало известно о состоянии больной циррозом печени звезды "Аншлага"

Звезда юмористической программы "Аншлаг" проводит много времени с семьей. Родственники наслаждаются общением и придумывают веселые активности. Также актриса в беседе с журналистами призналась, что ей удалось стабилизировать свое состояние.
Пару лет назад знаменитости диагностировали аутоиммунное заболевание. Врачи давали Светлане Рожковой максимум полтора года, но прошло уже два, а билиарный цирроз печени не прогрессирует. Наоборот, наблюдается даже положительная динамика.
Артистка считает, что такого результата ей удалось достичь благодаря неукоснительному выполнению всех рекомендаций врача. "Сейчас я окрепла, моя болезнь под контролем", – рассказала звезда.
Светлана Рожкова призналась, что очень много работала перед карантином. Вынужденный перерыв в выступлениях женщина воспринимает как подарок судьбы.
Актриса отметила, что у нее большие планы на будущее. В последнее время она увлеклась соцсетями. Юмористка пробует снимать короткие шутливые видео для "Инстаграм" – вайны. С помощью роликов она надеется привлечь новую аудиторию и повеселить поклонников.
Рожкова живет за городом, поэтому с удовольствием занимается садоводством. Женщина соблюдает строгий карантин – никуда не выходит и никого не принимает.
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А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?