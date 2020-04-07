Племянник Зыкиной продает завещанный ему участок за 9 миллионов

Свое имущество исполнительница завещала дальним родственникам, в том числе дачный комплекс в деревне Михальки Тверской области. Здание в 320 квадратных метров, гостевой дом в 115, помещение для охраны, баня, гараж на две машины – все это досталось двоюродному племяннику певицы Александру Карпухину.
Накануне пожилой мужчина заявил, что собирается продать участок за девять миллионов рублей. Ему одиноко на такой большой территории. Мать умерла три года назад, а сыновья живут далеко. Пенсионер уверен: это прекрасное предложение для тех, у кого большая семья. На даче можно жить круглый год – рядом есть магазины, хороший асфальт на дорогах, лес.
"С Людмилой Георгиевной я работал до 2004 года. В доме висят ее портреты. Храню их для себя как память. Если то-то купит постройку, увезу снимки с собой. Новым жильцам они не нужны", – заявил Карпухин в беседе с корреспондентом StarHit.
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