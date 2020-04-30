"Лицо покрылось пятнами": Снигирь поведала о загадочном недуге

Сидящим в настоящий момент на карантине актерам остается лишь вспоминать о работе и мечтать о новых ролях. Актриса Юлия Снигирь решила рассказать поклонникам о происходящем на съемках сериала "Новый папа", в котором она сыграла жену доктора Линдегарда Еву Новак .
Во время работы над кинолентой знаменитость запретила себе разговаривать по телефону или общаться с помощью SMS-сообщений. Юлия взаимодействовала только со съемочной группой. На атмосферу на площадке также влиял печальный сюжет фильма, рассказывает Снигирь.
Однако больше всего актрисе запомнилась странная аллергическая реакция, которая проявилась у нее прямо на съемках. "Все лицо покрылось пятнами, горело и чесалось", – вспоминает Юлия. Она предположила, что загадочная болезнь могла появиться из-за курения в кадре травяных сигарет. Однако Снигирь не исключает – всему виной является психосоматика.
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✔️На съемочной площадке "Нового Папы" я запретила себе разговаривать по-телефону, писать смс и выходить в интернет. Только слушала музыку. Любая пауза - и я в наушниках. Слушала Леонардо Коэна, Людовико Эйнауди, Майкла Ньюмана для фильма "Пианино". ��Ну и пару фотографий сделала, понятно. �� ✔️Все члены съемочной группы вели себя очень деликатно - разговаривали тихо даже в перерывах. У нас это редкость, скажу честно. ������ ✔️В доме, где проходили съемки, живет семья. По стечению обстоятельств, когда-то у них произошло несчастье с сыном. Это тоже влияло на атмосферу на площадке. ✔️Во время съемки у меня началась сильная аллергия - всё лицо покрылось пятнами, горело и чесалось (есть предположение, что это от травяных сигарет - проверю, когда в следующий раз буду курить для роли ��). Возможно, просто психосоматика. ✔️Вся группа жила в отеле Bauer, в 5 минутах ходьбы от площади Сан-Марко. В фильме Поля Шредера "Прибежище странников" Руперт Эверетт смотрит на Большой канал из окна этого отеля. А еще говорят, что Бродский очень любил там ужинать. Но работники ресторана не знают, кто такой Бродский - я их спрашивала. ��
Напомним, на днях знаменитость опубликовала снимок без фотошопа и порассуждала о естественной красоте. Юлия считает, что времена безупречных знаменитостей прошли.
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