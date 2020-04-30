"Лицо покрылось пятнами": Снигирь поведала о загадочном недуге

Сидящим в настоящий момент на карантине актерам остается лишь вспоминать о работе и мечтать о новых ролях. Актриса Юлия Снигирь решила рассказать поклонникам о происходящем на съемках сериала "Новый папа", в котором она сыграла жену доктора Линдегарда Еву Новак.
Во время работы над кинолентой знаменитость запретила себе разговаривать по телефону или общаться с помощью SMS-сообщений. Юлия взаимодействовала только со съемочной группой. На атмосферу на площадке также влиял печальный сюжет фильма, рассказывает Снигирь.
Однако больше всего актрисе запомнилась странная аллергическая реакция, которая проявилась у нее прямо на съемках. "Все лицо покрылось пятнами, горело и чесалось", – вспоминает Юлия. Она предположила, что загадочная болезнь могла появиться из-за курения в кадре травяных сигарет. Однако Снигирь не исключает – всему виной является психосоматика.
Напомним, на днях знаменитость опубликовала снимок без фотошопа и порассуждала о естественной красоте. Юлия считает, что времена безупречных знаменитостей прошли.
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