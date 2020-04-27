"Лекарства не помогали": Юлию Снигирь срочно госпитализировали

Юлия Снигирь считается одной из самых красивых актрис в отечественном кинематографе. Артистка привлекла внимание даже зарубежных продюсеров – снималась в Голливуде. В России она тоже пользуется популярностью у кинодеятелей. Однако Юлии пришлось отказаться от 11 предложений, поступивших после того, как она снялась в фильме "Кровавая барыня". Актриса призналась, что у нее просто не было сил.
Сериал "Кровавая барыня" вышел в 2017 году. Он рассказывает историю дворянки Дарьи Салтыковой, которая за несколько лет замучила и убила более сотни крепостных крестьян. Она срывала на них злость после странного исчезновения мужа.
Юлия Снигирь призналась, что изначально мало верила в свои силы, считая историю слишком мрачной. В сценарии ее героиня была более жестокой и сильной, но артистке захотелось сделать ее истеричной и слабой. Для роли Юлия даже похудела, по ее словам, ничего специально не делая. Просто она решила, что ее Салтычиха – "худая птица".
Актриса отметила некоторые странности, которые случились с ней во время работы над фильмом. "После съемки сцены, где Салтычиху тошнит, мне стало плохо. Ночью я вызвала скорую – было похоже на очень сильное отравление, лекарства не помогали. Я так до сих пор и не поняла, что это было", – отметила Юлия Снигирь.
А еще звезду госпитализировали прямо с площадки, когда во время съемки покушения у нее произошло смещение шейных позвонков. "Я решила, что это Салтычиха шалит", – сделала вывод актриса.
Юлия Снигирь призналась, что для нее самой сложной сценой оказался момент, когда ее героиня бьет сына. "Мальчик Даня жалобно смотрел на меня своими огромными глазами, и мне становилось от всего этого нехорошо", – вспомнила актриса.
Зато, по ее словам, было очень смешно купаться в искусственной крови. Оказывается, она тяжелая, поэтому Юлию Снигирь постоянно выталкивало на поверхность, отчего вся съемочная группа покатывалась со смеху.
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