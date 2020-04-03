"Куколка": внучка Понаровской произвела фурор

Заслуженная артистка России Ирина Понаровская сообщила поклонникам радостную новость. Ее внучке исполнилось два года.

В личном микроблоге исполнительница опубликовала фотографию маленькой Шарлотты. На снимке девочка сидит на диване в голубом платье. "Моя жизнь! Ты родилась, чтобы освещать своим светом все вокруг! Ты родилась, чтобы узнали какой прелестной может быть маленькая девочка!", – подписала кадр Ирина Понаровская.

Малышка произвела фурор в Сети. Пользователи поздравили девочку с праздником и пожелали ей здоровья и счастья. "Боже, какая она красивая. Космос!", "Младшенькая просто чудо", "Куколка", "Красавица с осознанным взглядом!". Один из подписчиков даже увидел в девочке черты мексиканской художницы Фриды Кало.

Отметим, что сын Ирины Понаровской с супругой и детьми находится в Индии, где сейчас бушует эпидемия коронавируса. Его жена Анна рассказала в социальных сетях, что в стране отсутствует "адекватная медицинская помощь". "Мы в некоторой растерянности. Мы должны эвакуироваться? Но как это будет? А главное, куда?", – поделилась она.

Напомним, Энтони Родд – единственный ребенок певицы Ирины Понаровской. Он родился в браке звезды с темнокожим джазовым музыкантом Вейландом Роддом. Молодой человек воспитывает с супругой Анной двоих детей – сына Эрика и дочь Шарлотту.