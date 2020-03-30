"Три недели мы протянем": сын Понаровской с детьми застрял на Гоа из-за вируса

Супруга сына Ирины Понаровской вышла на связь в своем инстаграм-аккаунте. Семья находится в Индии, куда отправилась на зимовку несколько месяцев назад.

Анна и Энтони Родд, наследник знаменитой певицы, в феврале традиционно отправились в теплые края, чтобы пережить московскую зиму. Однако сейчас у пары с двумя детьми возникли сложности.

Как отметила невестка Ирины Понаровской, они в растерянности. Семья не уверена, что эвакуироваться в Россию из Индии разумное решение. Девушка отметила, что у нее нет веры в адекватную медицинскую помощь на родине. Как заявила Анна, в Москве получить поддержку медиков будет сложнее, так как слишком много людей. "До тебя может просто не дойти очередь", – отметила она.

Анна рассказала подписчикам, что на Гоа все закрыто, но пока спокойно. Она пообещала почаще выходить на связь. Неизвестно, сколько еще сможет прожить на берегу океана семья сына Ирины Понаровской. "Три недели мы протянем точно", – заверила невестка звезды.

Напомним, Энтони Родд – единственный ребенок знаменитой певицы. Он появился в браке с темнокожим джазовым музыкантом Вейландом Роддом. У молодого человека есть двое детей – шестилетний Эрик и двухлетняя Шарлотта.