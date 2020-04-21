"С пионерками встречается": звезда "Моей прекрасной няни" соблазнила замужнюю

Борис Смолкин, известный по роли дворецкого в сериале "Моя прекрасная няня", стал новым гостем программы "Судьба человека". Он рассказал Борису Корчевникову о своей второй жене.

Смолкин всегда страстно мечтал о двух вещах – стать актером и завести семью. Первый раз он женился еще в студенческие годы. Знаменитость познакомилась с будущей супругой в театральном вузе, у пары родился сын Володя, однако союз был недолгим. Борис и не предполагал, что его холостяцкая жизнь затянется на 17 лет.

Актер признался, что каждый раз, когда он выходил на улицу, расстраивался при виде влюбленных и семей с колясками. Построить отношения не получалось. "Вы не представляете, какое щемящее чувство это было – я сейчас вспоминаю. Очень хотел в итоге жениться, желание было огромное. Просто не получалось. Я уже махнул на себя рукой, конечно", – рассказал артист в эфире шоу "Судьба человека".

Однажды в театре, где он служил, появилась девушка. Она была младше актера на 23 года. Смолкину красавица сильно нравилась, но он не решался ухаживать. "Она давала мне какие-то взгляды, какие-то походы, смотреть чего-то и так далее... Я приобрел немножечко наглости и решил начать ухаживать", – рассказал мужчина.

Правда, не все было гладко. Смолкин боялся "тянуть ее в стариковское одиночество вдвоем". "Могу ли я рушить судьбу молоденькой девочки, у которой вся жизнь впереди, которая была еще замужем к тому же? Я ведь тогда не думал, что способен еще на детородную какую-то историю. У нее должны быть дети, должно быть счастье", – отметила звезда.

Борис Корчевников уточнил, как взрослый сын отреагировал на юную супругу артиста. "Когда я принял это решение, одним из первых познакомил Володю со Светой", – сообщил Смолкин. А больше всего он боялся представлять спутницу жизни матери, которая точно не оценила бы этот выбор.

"Меня выручил, как ни странно, Володя. Познакомившись со Светой, он позволил бабушке и сказал: "Бабуля, папа-то совсем с ума сошел. Он с пионерками встречается", – рассказал Борис Смолкин.

"Когда я пришел к маме и представил Свету, в общем-то взрослую женщину, как-то это сгладилось", – заключил мужчина.