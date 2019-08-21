Убитый горем Борис Смолкин переживает после смерти легендарной актрисы

Актеры тесно общались во время съемок сериала "Моя прекрасная няня". Тем не менее Борис Смолкин не знал о проблемах со здоровьем у Александры Назаровой.
Артист назвал коллегу светлым и добрым человеком. При этом подчеркнул: жизнь у нее была нелегкая.
Смолкин переживает за судьбу 11-летней внучки усопшей. Назарова воспитывала девочку одна. Единственный сын актрисы погиб, когда малышке было всего два года. О ее матери ничего не известно, сообщает Пятый канал.
"Это горе, горе, горе, потому что я сразу же думаю о ее внучке... С кем она останется?!" – сокрушается артист.
Назарова очень много работала, чтобы обеспечить девочке светлое будущее. По данным URA.ru, она выходила на сцену до последнего.
Напомним, что Александра Назарова умерла 20 августа в возрасте 79 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. У актрисы были серьезные проблемы с легкими.
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