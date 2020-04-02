Понаровская изменилась до неузнаваемости после внезапного исчезновения

Когда-то Ирина Понаровская была очень популярна. Она считалась одной из самых стильных певиц на отечественной эстраде. Сейчас, по мнению ее знакомого, артистка сильно изменилась.

Поэт-песенник Михаил Шабров дал большое интервью, в котором высказался о многих артистах, причем не со всеми из них он работал. Он побеседовал с журналистами в честь юбилея – ему исполнилось 75 лет. Шабров признался, что очень любит Ирину Понаровскую, с которой когда-то сотрудничал. "Она из очень музыкальной семьи, сама на нескольких инструментах играет. Стильная, красивая, выходит к зрителю, как с открытки", – рассыпался в комплиментах Шабров.

Недавно Ирина Понаровская снялась в нескольких телевизионных программах, объявив о своем возвращении. 67-летняя артистка предстала с модной стрижкой, в стильном образе, с ярким эффектным макияжем. "Видно, соскучилась. Непостижимая женщина!" – прокомментировал появление артистки поэт-песенник.

Он вспомнил то время, когда певица внезапно исчезла: "Все телефоны заблокировала, все связи оборвала и из своей шикарной квартиры на Трифоновской в Москве переселилась в дом под эстонской Нарвой. Просто растворилась, исчезла на долгие годы".

Шабров отметил, как сильно изменилась Ирина Понаровская, вернувшаяся из неизвестности. "Сейчас, после пластики, ее не узнать", – признался автор-песенник. Преображение артистки он явно не оценил. "Увы, это пошло. Во всем надо меру знать, особенно женщинам-артисткам", – заключил поэт.

Недавно Ирине Понаровской присвоили звание заслуженной артистки. Этому обстоятельству Михаил Шабров порадовался. "По-настоящему оценили. Сейчас заслуженным и народным артистам стали доплачивать по 30 тысяч рублей к пенсии, что очень неплохо для пожилых людей", – цитирует автора-песенника "Экспресс газета".

Михаил Шабров раскритиковал нынешний уровень эстрады, считая, что многие тексты – "пошлятина". "Я застал другие времена, где не было Ольги Бузовой, а была высокая культура. Современный шоу-бизнес – это как попа у лошади. Если каждый день ее показывать по ТВ, и она станет суперзвездой", – заключил мэтр.