Мумия: перетянутая Понаровская "познакомила" народ со своим новым лицом

В ноябре 2018-го Ирина Понаровская дала большое интервью Андрею Малахову в шоу "Прямой эфир". В декабре того же года в эфир вышла программа "Привет, Андрей!", героиней которой стала Ирина. Тогда же она заявила, что планирует возвращение на большую сцену.
Прошло два года. И все то же обещание певица дает Максиму Галкину на Первом канале в программе "Сегодня вечером". Побывавший на съемках передачи Артур Гаспарян рассыпался в комплиментах. "Расхожее словечко "дива" – это клише, – написал он на своей странице в социальной сети. – А на деле – ум, обаяние, невероятная душевность и в то же время аристократизм высочайшего уровня. Роскошная певица. И, разумеется, породистая красота высшей пробы, что лишь добавляет изыска всему перечисленному. Ирина Витальевна хоть и вернулась как бы, но особо мозолить глаз, насколько выяснилось, никому не собирается".
Народ вида молодящейся певицы не оценил. "Как можно восхвалять породистую красоту после стольких пластических операций! Ирина Понаровская – певица с новым лицом, знакомьтесь!", "Мумия" – прокомментировали увиденное люди. Они считают, что в погоне за молодостью артистка перетянула себя и перестала быть узнаваемой. Хотя сама звезда и не говорит, что над ее внешностью кто-то поколдовал и обратил время вспять.
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