Звезда Голливуда оконфузилась на ковровой дорожке

62-летняя суперзвезда Шэрон Стоун известна элегантными образами, не раз восхищавшими фанатов – в карьере актрисы было немало эффектных выходов на красную ковровую дорожку. Но и в ее звездной жизни случались промахи, о которых Стоун до сих пор не может забыть.



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