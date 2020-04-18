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Звезда Голливуда оконфузилась на ковровой дорожке

Шэрон Стоун. Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
62-летняя суперзвезда Шэрон Стоун известна элегантными образами, не раз восхищавшими фанатов – в карьере актрисы было немало эффектных выходов на красную ковровую дорожку. Но и в ее звездной жизни случались промахи, о которых Стоун до сих пор не может забыть. 
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В новом интервью 49-летней супермодели Наоми Кэмпбелл, выложенным на YouTube, актриса поделилась воспоминаниями о проваленной подготовке к премии "Оскар-1996" – один наряд звезды переехал грузовик, а второй оказался рваным.

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В том году Стоун впервые была номинирована на самую престижную премию. Актриса отлично сыграла в фильме Мартина Скорсезе "Казино" и была номинирована в категории "Лучшая женская роль".

Для волнительного события известный дизайнер Вера Вонг сшила прекрасное розовое платье, в котором Шэрон собиралась красоваться на красной дорожке. Но случилось непредвиденное: за день до церемонии курьер испортил этот наряд. Коробка с платьем выпала из его грузовика, водитель включил заднюю передачу и проехался колесами по платью, оставив на нем черный след.

"Я испугалась и не могла поверить в случившееся!" – вспоминает Шэрон Стоун. Девушке было не в чем идти на первую в ее жизни церемонию.

Актрисе помогла художник по костюмам фильма "Основной инстинкт" Эллен Миройник. Она создала для Стоун стильный образ из вещей, которые нашлись в гардеробе звезды. Актриса отправилась на церемонию в водолазке Gap, юбке от Valentino и платье Armani, которое носила как жакет.

Но беды Стоун не кончились – прямо перед выходом ее мама заметила дыру на платье. "Она зашивала ее буквально на ходу, когда я шла к лимузину", – рассказала звезда. При этом Стоун заметила, что провал с нарядами накануне церемонии оказался дурным предзнаменованием. В 1996 году "Оскар" за лучшую женскую роль досталась Сьюзан Сарандон за роль в фильме "Мертвец идет".


18 апреля 2020, 22:17

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