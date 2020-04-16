У забеременевшей жены Малинина начался страшный токсикоз

Эмма Малинина – третья жена певца Александра Малинина. У каждого из них есть дети от предыдущих браков. А 23 ноября 2000 года у пары родились двойняшки Фрол и Устинья. Супруга артиста рассказала о той беременности.

"Помню, когда я забеременела – честно говоря, не думала, что после взаимного решения у нас это настолько быстро получится, у меня был очень активный период на работе, – призналась Малинина. – Проект был интересный, важный, он был расписан на три года. А у меня страшный токсикоз… Несмотря ни на что я приняла решение не бросать дело!"

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Заботливый муж понял непростое физическое состояние жены и сделал все возможное, чтобы помочь ей. Он знал, что Эмма не привыкла сидеть на месте.

"Саша видел, что работа приносит мне удовольствие, что я жизнерадостная, а поэтому был только за, – продолжила Эмма Валентиновна. – Единственный раз, когда я пожаловалась, что устала, он решительно заявил: "Нужно подумать, как тебе иначе построить деятельность. Я в состоянии нас обеспечить, чтобы ты не уставала!" Благодаря подсказке Саши я наконец-то перестала работать на износ и начала правильно расставлять приоритеты".

Эмма Малинина всегда думала, что важнее чуда материнства ничего не может быть. Она – врач-гинеколог, кандидат медицинских наук, глава частной гинекологической клиники. "Бизнес бизнесом, а большей радости, чем от рождения детей в бесплодных парах, я не испытывала, – цитирует жену певца letidor.ru. – Я не только получала удовольствие от своей работы и показывала, что у меня есть результат, я занималась полезным делом!"

Семья Малининых – образец для многих. В феврале они отметили жемчужную свадьбу – 30 лет совместной жизни. И говорят, что это только начало.