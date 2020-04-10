"Не понимает смысла": звезда фильма "Щит и меч" Наталья Величко перестает слышать

78-летняя Наталья Величко, которая прославилась благодаря роли в фильме "Щит и меч", испытывает проблемы со здоровьем. У актрисы много недугов, в том числе потеря слуха.

Наталья Величко уже несколько десятков лет не снимается в кино и не участвует в театральных постановках. У актрисы проблемы со зрением, болят суставы, диагностирован сахарный диабет. А теперь Наталья Яковлевна теряет слух. Помощница артистки рассказала StarHit, что Величко отказывается подходить к телефону – все равно не услышит.

"Не понимает смысла, что говорит собеседник", – отметила она.

Заслуженная артистка РСФСР нисколько не переживает из-за потери славы. Она не из тех, кто ищет утешения в алкоголе или кончает жизнь самоубийством. Здоровье – единственное, о чем думает Наталья Яковлевна. К слову, несколько лет назад у нее обнаружили рак желудка на ранней стадии. Величко сделали операцию, и теперь онкология ее не беспокоит.

Артистка живет с мужем Николаем. Он ходит в магазины, оплачивает коммунальные услуги. Половина ее пенсии, которая составляет всего 12 тысяч рублей, тратится на лекарства. Наталья Яковлевна никуда не выходит, потому что нет сил. Она передвигается с трудом и постоянно хочет спать.

Актриса призналась, что на ее трехкомнатную квартиру в Москве положили глаз родственники из Симферополя. "На физиономиях написано. Злые рожи", – сказала Величко. Недвижимость, которой владеет заслуженная артистка, стоит порядка 16 миллионов рублей.