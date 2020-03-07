"Ты среди ангелов": дочь Началовой пишет покойной матери на тот свет

В нем отец артистки – поэт и композитор Виктор Началов – поведал о том, как переживает потерю матери ее юная дочь. 13-летняя Вера Алдонина, по всей видимости, до сих пор не хочет отпускать маму на тот свет.
По словам Виктора, девочка продолжает писать Юлии письма, передает "Экспресс-газета". В одном из них она выражает надежду, что мама живет на небе среди ангелов, которые поют вместе с ней. Но отец певицы переживает, что со временем ее образ исчезнет из памяти Веры.
"И со временем твой образ будет расплываться и тускнеть в ее глазах, она не будет чувствовать твоих объятий, забудет твой голос", – пишет 62-летний мужчина.
Поэт признается, что именно дочь стала тем связующим звеном, которое помогло родителям Юлии Началовой зацепиться за жизнь, которая "уходила из-под ног" после смерти певицы. По словам Виктора, им приходится продолжать двигаться дальше, чтобы не расстраивать внучку.
Напомним, что Юлия Началова ушла из жизни 13 марта 2019 года после продолжительной борьбы с подагрой и ее осложнениями. Ей было 39 лет.
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