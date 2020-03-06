"Ты еще пожалеешь, ****!": женатый любовник харкнул в перекроенное лицо звезды "Дома-2"

На проекте "Дом-2" кипят нешуточные страсти. Все обсуждают, что Кристина Шейк якобы занимается сексом с Романом Капаклы. Он уверяет, что губастая блондинка все выдумала и он-де верен Марине Африкантовой.

"Мы с Ромой зацепились языками, если это можно так назвать. Когда все ушли, у нас с ним образовалась такая интимная обстановка. Мы целовались, обжимались, и произошел интим в ванной. Во второй раз все случилось уже в комнате, а потом Рома пошел отдыхать", – делилась позже подробностями полового контакта Кристина.

Но герою-любовнику подобные откровения не по душе. Девушка призналась, что Рома пригрозил ей без камер: "Ты, сука, еще пожалеешь об этом". Капаклы плюнул ей в лицо, а она в ответ, как пишет Dom2life.ru, посоветовала ему "изменять аккуратнее".

Напомним, что Кристину после приглашения на "Дом-2" проверяли на полиграфе, где она держалась уверенно. Позже Шейк призналась, что осталась недовольна знакомством с обитателями проекта и похвасталась, что якобы всем недоброжелателям "позакрывала рты". Кристина гордится своим сильным характером и считает себя намного злее тех, кто расслабился на телешоу и забыл про реальную жизнь.