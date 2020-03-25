Показавшая странное пятно на груди российская певица рассказала о сыне без головы

Эксклюзив Гороскоп Заворотнюк Новости "Дом-2" Евровидение 2020

Топ новостей

Собчак раскрыла неожиданную причину увольнения Шепелева
"Ситуация выходит из-под контроля": состояние Димы Билана ухудшилось
Отдых с миллионершей обернулся для Шаляпина больницей
"Нет места безголосой Бузовой": Пугачева выдвинула жесткое требование
Лера Кудрявцева рассказала об уходе молодого мужа
партнеры
Среда
25 марта
Лента новостей
12:24
Ребенка в Индии назвали в честь коронавируса
11:55
Под Москвой обнаружили тело новорожденного в пакете
11:33
Поклонская заперлась дома из-за коронавируса
11:25
"Человек-треугольник": худеющая Глафира Тарханова обеспокоила россиян
10:59
Дарья Мороз отказалась содержать альфонса ради удовольствия
10:58
Хантавирус: человечество атаковала новая зараза
10:51
Производители туалетной бумаги отказались снизить цены
10:27
Есть погибшие: под Пензой загорелся частный дом
10:13
"Перспективы ужaсны": последствия коронавируса напугали
10:09
Россиян предупредили о росте цен на алкоголь
09:48
Узнать за пять минут: создан уникальный тест на коронавирус
09:23
"Потенциал есть": обнаружен новый очаг коронавируса
09:18
"У меня отвисла челюсть": стала известна шокирующая правда о симптомах коронавируса
09:17
В Бурятии зарегистрировали первого человека с подозрением на коронавирус
08:54
Пострадал человек: на западе Москвы произошла стрельба
08:49
За козла ответишь: Петросян накинулся на Степаненко после рождения ребенка
08:36
Оплату ЖКХ отменят из-за коронавируса? Россиянам сообщили радостную новость
08:35
"Я категорически был против ": Крутой о конфликте с опозорившимся Серовым
08:31
Пошла красными пятнами и без конца чесалась: раскрыты жуткие подробности последних дней Началовой
08:03
"Шуба от Бабкиной осталась": Стриженову в нелепом наряде подняли на смех
06:43
"Личное дело каждого": оплеванная толпой Успенская нашла защиту
04:17
"Старше ее, разведенный": сделано заявление о новом мужчине в жизни Полины Гагариной
02:34
Теперь только мультики озвучивать: Голливуд плюнул в лицо Меган Маркл
00:14
Елизавета II в опасности: коронавирус уже во дворце
00:05
Гороскоп на сегодня, 25 марта
22:04
Экс-супруга рыжего из "Иванушек" похвасталась шикарным подарком от нового мужа (видео)
21:47
Уничтожить: неожиданное решение после приезда Путина к зараженным коронавирусом
21:47
В Петербурге ищут тело упавшего в реку мужчины
21:43
"Длился 43 минуты": Асмус рассказала о новой пикантной сцене
21:15
Не простила? Жена оскандалившегося Джигана сняла обручальное кольцо
21:11
Люди начали спиваться из-за коронавируса
21:07
В Петербурге нашли тело мужчины с проломленной головой
20:45
В Тамбовской области дети погибли от удара током
19:51
В России приняты беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом
19:45
Трамп в ужасе отскочил от врача с повышенной температурой (видео)
19:36
Сестра Мити Фомина ужаснула подробностями о карантине в Италии
19:08
Винокур взорвался из-за новости об экстренной госпитализации Лещенко
18:30
Три рецепта блюд из гречки для карантина
18:19
"Изоляция малыша": Виторган восхитился проделками сына Нинидзе
18:14
В Башкирии появились первые зараженные коронавирусом
18:04
Как в Италии: россиян призвали готовиться к худшему из-за коронавируса
18:01
Басков пообещал Буйнову огненный праздник
17:38
Путин посетил очаг коронавируса в Москве
17:25
Переболевшая анорексией дочь Догилевой разделась перед камерой
17:17
В Москве спецназу пришлось штурмом брать квартиру ради спасения заложницы
17:05
"День сурка": у Бородиной панические атаки из-за пандемии коронавируса
16:58
В Думе предложили ужесточить ответственность за нарушение карантина
16:54
"Нельзя жить с уродами": Милявская поведала об отношениях с бывшим мужем
16:46
"Очень нам тревожно, братцы": испуганному пандемией Назарову пришлось сниматься в продолжении "Кухни"
16:45
Муцениеце сообщила о воссоединении с Прилучным
16:30
В Москве грудного ребенка срочно увезли в больницу после обрезания
16:03
Больные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
16:03
Довели мать: Брухунова взбесилась после рождения ребенка от Петросяна
15:50
Коронавирус сорвал Олимпийские игры – 2020
15:49
Мистической репутации Шойгу найдено логичное объяснение
15:45
Лещенко с женой экстренно госпитализировали с подозрением на коронавирус
15:44
"Медсестры уже умирают": россиянка раскрыла жуткие последствия коронавируса
15:40
Наплевавшую на карантин звезду "Остаться в живых" выгонят взашей
15:38
Утекает из рук наследство: взрослая дочь в панике из-за рождения малыша у Петросяна
15:30
"Типичный пенсионер": Нагиев поддался панике из-за коронавируса
15:27
Певец Жуков лишился половины тела из-за опухоли
15:18
Объявлено число тяжелых случаев коронавируса в больнице Москвы
15:06
"Пора на покой": народ набросился на Петросяна за шутки про коронавирус
15:03
"Дочь земли": наследница Успенской решилась на смену имени
14:46
Еще шесть человек заразились коронавирусом в Подмосковье
14:34
Стало известно об уходе Александра Домогарова
14:16
Голая звезда сериала на ТНТ спряталась за бочкой меда
14:15
Москвич скончался на операционном столе пластического хирурга
14:12
Прилетевший из Америки Джиган вместо самоизоляции закатил вечеринку с копией Самойловой
14:08
"Великий уравнитель": голая Мадонна преклонилась перед коронавирусом
13:40
Мать четверых детей Глафира Тарханова о возвращении ребенка: Ради этого на многое можно пойти
13:39
"Борьба добра и зла": звезда "Битвы экстрасенсов" дала прогноз о коронавирусе
13:36
Многоэтажный жилой дом загорелся в Москве
13:32
"Какая растяжка": 73-летняя Тарасова решила переплюнуть Волочкову
13:29
Президенту ТПП РФ Сергею Катырину подарили Бабу Ягу на экономическом форуме
13:21
"Индийский фильм": Буйнов признался Корчевникову в изменах жене
13:07
Фрики, геи и разврат: отмененное "Евровидение" потребовали закрыть окончательно
13:07
"Видно невооруженным глазом": чем Началова перед смертью "наградила" дочь Верочку
13:03
Проститутки: новый виток скандала Малинина с дочерью и Зарубиной
13:01
"Мы еще гульнем": Пугачева намерена встретиться со своей давней любовью
13:00
"Успела забеременеть и родить": популярная актриса устала в ожидании звездного часа на Первом канале
12:52
"Она зрячая!": появившуюся без очков Диану Гурцкая уличили в обмане
12:50
Более 200 рыбаков унесло на отколовшейся льдине на Урале
12:24
Вместе с весной на востоке России начались лесные пожары
12:20
Сериал "Мир Дикого Запада" неожиданно объединили с "Игрой престолов"
12:16
Во Франции ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса
12:12
"Какой ад!": Григорий Лепс растолстел до 105 килограммов
12:11
"Привет из прошлого": Гагарина "зажгла" вместе с солисткой "А'Студио" (видео)
12:07
В России объявили об изобретении лекарства от коронавируса
12:02
За последние сутки коронавирус проник еще в пять стран
11:55
"Надолго ли меня хватит?": Семенович на карантине сутками напролет удовлетворяет голодного любовника
11:47
С треском провалившуюся Миронову подвинула Пегова
11:27
"Или умрет, или надо постоянно колоть лекарствами": Гулькина расплакалась от приговора врача
11:21
"Не выхожу без резиновых перчаток": больной Воробьев откровенно о самочувствии
11:20
Сестра Жанны Фриске нарушила карантин ради покупок
11:19
Пока муж не видит: Кудрявцева показала развлечения с дочерью
11:18
В России могут ограничить выдачу наличных из-за коронавируса
11:15
Названы самые опасные продукты для зубной эмали
11:07
Звезда "Великолепного века" обнародовала причины внезапного побега из Турции
11:06
Российских призывников могут отправить на карантин
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

У Петросяна и Брухуновой родился ребенок
"Муж и жена": Бузова заинтриговала новым статусом и кольцом с огромным бриллиантом
Лещенко с женой экстренно госпитализировали с подозрением на коронавирус
Был с женой: кто инфицировал престарелого Лещенко
Больные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Помощник объявил печальную новость о Лолите Милявской
Шоу-бизнес

Показавшая странное пятно на груди российская певица рассказала о сыне без головы

Сестры Зайцевы. Фото: instagram.com/lena.seizewa/
Певицы Елена и Татьяна Зайцевы снялись в передаче Леонида Закошанского "Цена красивой жизни". Они сообщили подробности трагической гибели их единственного близкого человека.
прочитано 1051 раз

Осенью будет пять лет, как у Татьяны Зайцевой умер единственный сын Алексей. 32-летний наследник артистки увлекался паркуром. Он неудачно выполнил прыжок между вагонами движущегося поезда, ударился головой о металлическое перекрытие и сорвался на рельсы.

ПО ТЕМЕ

Татьяна Зайцева об умершем сыне: Алеша где-то далеко работает

Перед смертью сын поругался с Татьяной Зайцевой

Гибель Алексея стала ударом не только для его матери, но и для тети – Елены Зайцевой, у которой своих детей нет. Племянника она воспринимала как сына. В программе Елена призналась, что не знала, как сообщить сестре жуткую новость.

Примечательно, что после трагедии, по словам Татьяны, многие друзья от них отвернулись. Она подчеркнула, что только Нелли и Иосиф Кобзон помогли им тогда. Нелли сама обзванивала морги, чтобы выяснить местонахождение Алексея.

Когда тело нашли, опознать его было непросто, потому что Алексей был без головы. Мать узнала его по рукам. Татьяна Зайцева показала на камеру странный синяк на груди. Она сообщила, что он появился после смерти сына и не проходит. Татьяна много раз обследовалась, но медики лишь разводят руками, не понимая его природы.

"А я знаю. Это след от укола в душу, анестезии, иначе мое сердце бы разорвалось. Вы даже не можете представить, чем для нас был наш Алешка", – объявила Татьяна Зайцева. Сраженная горем артистка в качестве последнего средства, когда было невмоготу, отправилась в церковь и обратилась за помощью к батюшке. Тот ее обнял и успокоил.

По словам Татьяны, после смерти сына она не проронила ни слезинки в течение двух лет. Зато сейчас Зайцева может расплакаться мгновенно. Странную отметину она старается не показывать. Если для съемок приходится надевать открытые наряды, певица замазывает мятно тональным кремом.

Автор: 25 марта 2020, 10:48

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Спасибо коронавирусу: в Кремле заявили об отмене санкций
Будут новые государства: коронавирус назвали причиной распада Украины
"Зеленая власть должна уйти": украинские националисты объявили начало свержения Зеленского
Виноват коронавирус: в ЕС призвали лишить Россию Калининграда

Шоу-бизнес

"Жадность не останавливает человека": Разин раскрыл большой секрет Пугачевой
"Доигралась": дочь Машкова попалась на удочку мошенника
"Спасибо, в другой раз": коллеги отказались целоваться с Панайотовым
Толкалина вознесла на пьедестал хорошеющую на глазах Климову

Проишествия

У студентки в Москве украли старинные вещи на 19 миллионов рублей
Тысяча россиян оказались в заложниках в Черногории из-за коронавируса
На глазах у детей: москвич зверски расправился с женой и ее родителями
"Я рассыпаюсь": блогер-фармацевт пишет погибшему из-за банной вечеринки мужу

Lifestyle

Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Мачеха ест гамбургеры, а Золушка смотрит телевизор: любимую сказку переписали на новый лад
Шоу-бизнес

У Петросяна и Брухуновой родился ребенок

В семье артиста пополнение
Шоу-бизнес

"Выворачивать, как ты, ноги, не собираюсь!": дочь припечатала ошарашенную Волочкову

Ариадна отказалась идти по стопам матери-балерины
Шоу-бизнес

"Я категорически был против ": Крутой о конфликте с опозорившимся Серовым

Композитор держал обиду на певца
Шоу-бизнес

Лещенко с женой экстренно госпитализировали с подозрением на коронавирус

Артист попал в Коммунарку

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 25 марта
Гороскоп на сегодня, 24 марта
Гороскоп на сегодня, 23 марта
Совет на выходные, 21-22 марта 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Месси пришлось играть с туалетной бумагой вместо мяча из-за коронавируса
"Я идиот": Ягудин поделился шокирующими откровениями
Президент самого "звездного" футбольного клуба в мире умер от коронавируса
"Беспардонная": Загитову разнесли за неприличный жест на катке

Регионы

Лучше бы не строили? Власти признали опасность Крымского моста
Спор вокруг "Тольяттиазота" дошел до финальной стадии
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+