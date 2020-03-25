Показавшая странное пятно на груди российская певица рассказала о сыне без головы

Певицы Елена и Татьяна Зайцевы снялись в передаче Леонида Закошанского "Цена красивой жизни". Они сообщили подробности трагической гибели их единственного близкого человека.

Осенью будет пять лет, как у Татьяны Зайцевой умер единственный сын Алексей. 32-летний наследник артистки увлекался паркуром. Он неудачно выполнил прыжок между вагонами движущегося поезда, ударился головой о металлическое перекрытие и сорвался на рельсы.

Гибель Алексея стала ударом не только для его матери, но и для тети – Елены Зайцевой, у которой своих детей нет. Племянника она воспринимала как сына. В программе Елена призналась, что не знала, как сообщить сестре жуткую новость.

Примечательно, что после трагедии, по словам Татьяны, многие друзья от них отвернулись. Она подчеркнула, что только Нелли и Иосиф Кобзон помогли им тогда. Нелли сама обзванивала морги, чтобы выяснить местонахождение Алексея.

Когда тело нашли, опознать его было непросто, потому что Алексей был без головы. Мать узнала его по рукам. Татьяна Зайцева показала на камеру странный синяк на груди. Она сообщила, что он появился после смерти сына и не проходит. Татьяна много раз обследовалась, но медики лишь разводят руками, не понимая его природы.

"А я знаю. Это след от укола в душу, анестезии, иначе мое сердце бы разорвалось. Вы даже не можете представить, чем для нас был наш Алешка", – объявила Татьяна Зайцева. Сраженная горем артистка в качестве последнего средства, когда было невмоготу, отправилась в церковь и обратилась за помощью к батюшке. Тот ее обнял и успокоил.

По словам Татьяны, после смерти сына она не проронила ни слезинки в течение двух лет. Зато сейчас Зайцева может расплакаться мгновенно. Странную отметину она старается не показывать. Если для съемок приходится надевать открытые наряды, певица замазывает мятно тональным кремом.