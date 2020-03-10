Воткнули нож в гланды: рэпер Моргенштерн попал в больницу

Рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн попал в больницу. В личном микроблоге в "Инстаграме" артист опубликовал видеозапись, сделанную в машине скорой помощи.
Врачи обнаружили у музыканта ангину. По словам Моргенштерна, гланды у него опухли до такой степени, что медикам пришлось "воткнуть в одну нож, а затем ножницы", чтобы он мог свободно дышать.
"Теперь харкаю кровью. Ни пить, ни есть нельзя", – цитирует рэпера "Царьград". Из-за болезни Моргенштер отменил ближайшие выступления.
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