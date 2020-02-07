Позвал друзей посмотреть: звезда "Ивановы-Ивановы" об интимном моменте с девушкой

Звезда сериала "Ивановы-Ивановы" Алексей Лукин рассказал о первой любви. Еще в школе артист увлекся девочкой из параллельного класса.

"Когда у тебя появляется чувство, которое вообще не похоже ни на что. Одно дело, когда ты с девчонками в классе общаешься просто: привет-привет, за косички дергаешь, а другой вопрос, когда ты видишь девочку, и у тебя немножко сердце так: ту-дун. И ты теряешься", -вспоминает звезда сериала "Ивановы-Ивановы".

Алексей отметил, что всегда легко заводил разговор с представительницами противоположного пола. Подойти и познакомиться для него не составляло труда. Однако когда девочка ему действительно понравилась, он вдруг почувствовал робость.

"Я месяц придумывал план, как я скажу: "Привет". Для меня первые разговоры… Но это не только для меня, я чувствовал, что для нее тоже это сложный процесс. Прикольно, когда ты его проходишь, и наступает идиллия", – улыбается 20-летний артист.

Лукин с теплотой вспоминает первый поцелуй и то, как он и его возлюбленная стояли в обнимку на переменах. "Это прикосновение губ. Это первое ощущение было очень кайфовое", – говорит звезда сериала "Ивановы-Ивановы".

Как-то раз Лукин собрал своих приятелей, чтобы те посмотрели, как он целуется с девушкой. Друзья-ровесники, по словам артиста, были шокированы.

"Созвал на перемене, говорю: "Ребята, постойте здесь. Просто посмотрите. Позвал девчонку свою, мы поцеловались", – сказал Алексей Лукин из сериала "Ивановы-Ивановы" ютуб-каналу "вМесте".