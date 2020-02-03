Могила Галины Волчек утонула на 40-й день

Память усопшей публично почтили актеры Дмитрий Певцов и Кирилл Сафонов. Оба артиста опубликовали фотографии Волчек в своих интаграм-аккаунтах в знак памяти о легендарном режиссере.
Но звезды не ограничиваются надписями в своих микроблогах. Они продолжают активно ездить на могилу актрисы, которая, к слову, буквально утонула в цветах.
Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище. Церемония погребения состоялись 29 декабря прошлого года. Проститься с Галиной Борисовной пришли Филипп Киркоров, Максим Галкин, Константин и Софья Эрнст, Татьяна Тарасова, Ингеборга Дапкунайте, Сергей Гармаш, Александр Васильев, Алена Бабенко, Олег Меньшиков, Владимир Машков и многие другие. Большинство из них не могли сдержать слез, провожая в последний путь знаменитую актрису.
Напомним, причиной смерти художественного руководителя "Современника" стали отек головного мозга и легких, вызванные пневмонией. Режиссер скончалась на 87-м году жизни после непродолжительной борьбы с болезнью.
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