18 лет без "Брата": кем стали дети Сергея Бодрова-младшего

Александр Бодров решил попробовать себя в музыке – парень пишет рэп. У наследника Сергея Бодрова большие амбиции.
Сын звезды фильма "Брат" собрал коллектив. "Сначала Саша вместе с другом создал группу CRACK SQUAD в сети. Она была посвящена лайфстайлу, андеграунду. А потом Бодров решил записать рэп. Взял псевдоним – simple Саня. Потому что хоть он и из известной семьи, для близких остается просто Саня", - цитирует источник из окружения сына Сергея Бодрова Starhit.ru.
Пока наследник артиста выпустил два трека. Александр поет об уличных проблемах, друзьях, вечеринках и женщинах. Все тексты он придумывает сам. Сейчас сын Сергея Бодрова поет для себя и тех, кому нравятся его музыка. При этом он надеется, что со временем обретет армию поклонников.
На первой обложке сингла сына Сергея Бодрова изображена его собака Лилу. Отметим, что 21-летняя сестра парня Оля тоже делает успехи в творчестве. Недавно стало известно, что девушка дебютировала как актриса в картине "Калашников", продюсером и сценаристом которого выступает Сергей Бодров-старший.
Сергей Бодров – актер, режиссер, сценарист и телеведущий. Погиб 20 сентября 2002 года в Кармадонскоом ущелье (Северная Осетия). Прославился после исполнения главных ролей в фильмах "Кавказский пленник", "Брат", "Стрингер", "Восток-Запад", "Брат 2" и "Медвежий поцелуй".
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