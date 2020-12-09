С Первого канала взыскали крупную сумму денег из-за выступлений в шоу "Голос 60+"

Экс-гитарист группы "Воскресенье" и "Цветы" Константин Никольский наказал Первый канал на 265 тысяч рублей за использование песен музыканта в шоу "Голос 60+". Представители телекомпании не согласны с решением суда.

В прошлом году в эфире шоу "Голос 60+" прозвучали две композиции, автором которых является Константин Никольский: "Один взгляд назад" и "Музыкант". Гитарист был удивлен, ведь он не давал своего согласия на использование его песен в проекте.

Он решил взыскать с Первого канала компенсацию в полмиллиона рублей – по 250 тысяч за каждую композицию. В иске он указал, что песни были искажены: сократилась продолжительность и изменилась аранжировка. Мол, такого права у авторов проекта не было.

Сначала Останкинский суд Москвы отклонил претензию Никольского. В инстанции лишь постановили взыскать с телекомпании 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Музыкант обжаловал это решение. В итоге 30 ноября 2020 года Московский городской суд обязал Первый канал выплатить автору композиций еще 235 тысяч.

Представители телекомпании не согласны с этим требованием. По их словам, выпуск "Голос 60+" показали в прямом эфире. Более того, он шел не по сценарию, поэтому Первый канал, согласно договору с Российским авторским обществом, был обязан лишь перечислить вознаграждение авторам использованных в передаче композиций.