С Первого канала взыскали крупную сумму денег из-за выступлений в шоу "Голос 60+"

В прошлом году в эфире шоу "Голос 60+" прозвучали две композиции, автором которых является Константин Никольский: "Один взгляд назад" и "Музыкант". Гитарист был удивлен, ведь он не давал своего согласия на использование его песен в проекте.
Он решил взыскать с Первого канала компенсацию в полмиллиона рублей – по 250 тысяч за каждую композицию. В иске он указал, что песни были искажены: сократилась продолжительность и изменилась аранжировка. Мол, такого права у авторов проекта не было.
Сначала Останкинский суд Москвы отклонил претензию Никольского. В инстанции лишь постановили взыскать с телекомпании 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Музыкант обжаловал это решение. В итоге 30 ноября 2020 года Московский городской суд обязал Первый канал выплатить автору композиций еще 235 тысяч.
Представители телекомпании не согласны с этим требованием. По их словам, выпуск "Голос 60+" показали в прямом эфире. Более того, он шел не по сценарию, поэтому Первый канал, согласно договору с Российским авторским обществом, был обязан лишь перечислить вознаграждение авторам использованных в передаче композиций.
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