Сын Елизаветы II влип в грязный скандал

Королевское семейство Великобритании и Елизавета II в частности переживают новый скандал. Дело в том, что принца Эдварда, который до сего момента слыл образцовым семьянином, уличили в неверности.

Младший из троих отпрысков королевы Великобритании считался самым "порядочным". До последнего времени он не попадал в сомнительные и скабрезные истории.

Принц Эдвард пользовался репутацией верного мужа, отличного отца и считался одним из самых популярных и уважаемых членов монаршей семьи. Но теперь запятнана и его репутация.

Причиной скандала стало высказывание, которое позволила себе в прямом эфире американская певица и актриса Рути Хэншелл. В телешоу "I’m A Celebrity… Get me out of Hear" звезда рассказала, что однажды выступала в Букингемском дворце, пела в его саду. Затем она шокировала признанием, что также неплохо развлекалась в спальнях монаршего семейного гнездышка.

Артистка намекнула, что ее партнером по любовным утехам был принц Эдвард. Правда, уже после эфира Рути оправдалась тем, что она якобы не поняла, что микрофоны уже были включены. И ее реплика якобы предназначалась исключительно для ее подруги-коллеги по шоу. Но сам факт своей интрижки с сыном Елизаветы II она отрицать не стала.

Более того, журналисты узнали, что роман принца Эдварда с Рути вовсе не был мимолетным. Как выяснилось, она встречалась с наследником Елизаветы II целых пять лет. Такие новости были очень болезненно восприняты женой принца, графиней Софи Эссекской.