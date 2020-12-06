Престарелая Бабкина ошарашила народ огромными усами

Надежда Бабкина вышла на сцену в непривычном образе. Зрители с трудом узнали артистку под маской носатого и усатого мужчины.

Певица Надежда Бабкина в 2020 году успела переболеть коронавирусом. Состояние знаменитости было настолько тяжелым, что она находилась в медикаментозной коме. К счастью, 70-летняя звезда смогла победить недуг. Сейчас она продолжает радовать поклонников выступлениями. Совсем недавно в московском театре "Русская песня" состоялась премьера музыкальной комедии "Горько", в которой Надежда Бабкина ошарашила народ.

Дело в том, что артистка вышла на сцену в специальной маске, которая была сделана специально для ее лица. Благодаря этому атрибуту, Надежда Бабкина превратилась в мужчину-грека с большим носом и пышными усами. Звезда сыграла роль кондитера Харлампия Спиридоновича Дымбу, который посетил свадьбу в качестве гостя.

Необычный сюрприз Надежды Бабкиной обернулся для зрителей полной неожиданностью. Многие с большим трудом поняли, что за мужским обличием скрывается экс-ведущая программы "Модный приговор". Зрители решили, что без усов и маски артистка выглядит намного привлекательнее.

Напомним, что звезда отказалась быть донором крови для больных ковидом, несмотря на большое количество антител к коронавирусу в организме. Надежда Бабкина объяснила свое решение тем, что ее вены находятся не в самом лучшем состоянии.