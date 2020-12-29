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Группа

Группа "Фабрика" поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

Группа "Фабрика". Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Солистки поп-группы "Фабрика" приготовили приятный сюрприз для поклонников. Необычное поздравление с Новым годом появилось на сайте "Дни.ру".
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Группа "Фабрика" была основана в 2002 году продюсером Игорем Матвиенко и с тех пор считается одной из самых востребованных на сцене. Даже в период пандемии солисток коллектива продолжают приглашать на светские мероприятия. Во время одного из них красотки записали поздравление с Новым годом.

Знаменитости пожелали поклонникам счастья и отправили много воздушных поцелуев. Отметим, что девушки излучают любовь везде, куда приходят. Недавно солистка "Фабрики" Мария Гончарук сосватала свою подругу резиденту Comedy Club Гарику Харламову, который недавно разошелся с женой.

Поздравление группы "Фабрики" с Новым годом читатели могут посмотреть на сайте "Дни.ру".

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Автор: 29 декабря 2020, 13:50 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Солистки "Фабрики" вышли в свет в ужасающих нарядах

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