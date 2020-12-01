Хакамада разрыдалась из-за разрыва с возлюбленным: Я его боялась

В 1970-е годы Ирина Хакамада впервые вышла замуж. Она зарегистрировала брак с однокурсником Валерием Котляровым. В шоу "Судьба человека" общественный деятель отметила, что эти отношения, несмотря на рождение ребенка, были недолгими.
До встречи с Валерием Ирина была "одиноким волком". Молодой человек, напротив, оказался компанейским, поэтому выводил возлюбленную в люди. "Я его, если честно, боялась. Он ввел меня в социальное общество", – призналась Хакамада.
Первая беременность протекала тяжело, не стала скрывать политик. На третьем месяце она едва не потеряла ребенка, но все обошлось. Ирину, которая тогда обучалась в аспирантуре, хотели отправить в академический отпуск, но она решила сдавать экзамены. Вскоре после сессии Хакамада родила сына Даниила.
Ирина и Валерий расстались спустя три года. Общественный деятель не скрывает: тогда она влюбилась в другого мужчину. По словам Хакамады, она и экс-избранник рыдали при расставании. При этом они понимали. что у них нет совместного будущего.
Напомним, Ирина Хакамада была замужем еще три раза: за предпринимателем Сергеем Злобиным, экс-президентом компании "Ринако" Дмитрием Сухоненко и менеджером Владимиром Сиротинским. От последнего политик родила дочь Марию.
Популярные темы форума
Как заниматься сексом при собаке если у мужа не стоит? Как наказать ремнем грузина за противный привкус? Почему украинцы в детстве сосут пальцы на руках из-за Крыма?
Не туда
Диего ушел в вечность
Воспитание детей
Как понравится грузину?
Достали уже!
Внимание! Шиквадыру Андрею Е. - стыд, позор от всего форума!
Украинцы до сих пор обижены из-за Крыма?
Д Н Ишки прикольный форум!
Вопрос к мужчинам